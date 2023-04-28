Терапевт Раменский: Царапины от кошек угрожают здоровью человека

Врач-терапевт рассказал об опасностях, которые несут царапины от кошачьих когтей. Информацией поделился сайт издания «Царьград».
Так, по мнению врача, бактерии Pasteurella multocida обитающие на когтях питомца и вызывающие пастереллез могут привести к воспалению раны или даже сепсису.
Терапевт советует обработать царапину как можно скорее после ее получения, даже если она выглядит маленькой и незначительной. Промывать ее советуется проточной водой, а после использовать дезинфицирующие средства. В случае если состояние царапины ухудшится (она опухнет или начнет болеть), следует незамедлительно обратиться к врачу.
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