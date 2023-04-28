Ведущий скандальной программы «Шоу Джерри Спрингера» ушел из жизни

Знаменитый телеведущий в США Джерри Спрингер скончался на 80 году жизни. Он несколько месяцев боролся с раком поджелудочной железы. Его программа на протяжении почти 30 лет имела высокие рейтинги.
Скандальная телепередача ведущего «Шоу Джерри Спрингера» возымела большое количество поклонников по всему миру. Простые жители США приходили на программу и часто устраивали бытовые ссоры, ругались и иногда даже применяли рукоприкладство друг к другу. Передача долгие годы имела высочайшие рейтинги и выходила в эфир с 1991 по 2018 год, – пишет TMZ.
Ранее двойник американской звезды Ким Кардашьян скончалась после пластической операции. О смерти модели стало известно из поста в ее социальных сетях о сборе средств на похороны.