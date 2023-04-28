Ведущий скандальной программы «Шоу Джерри Спрингера» ушел из жизни

Скандальная телепередача ведущего «Шоу Джерри Спрингера» возымела большое количество поклонников по всему миру. Простые жители США приходили на программу и часто устраивали бытовые ссоры, ругались и иногда даже применяли рукоприкладство друг к другу. Передача долгие годы имела высочайшие рейтинги и выходила в эфир с 1991 по 2018 год, – пишет TMZ.