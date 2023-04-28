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Президент России Владимир Путин призвал регионы РФ заимствовать опыт Москвы по развитию БПЛА

Политика
Президент России Владимир Путин призвал регионы РФ заимствовать опыт Москвы по развитию БПЛА

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости распространить опыт Москвы по производству беспилотных летательных аппаратов на остальные субъекты страны.

«Столичный опыт, безусловно, нужно активнее распространить и в другие регионы», — сказал президент.

Лидер страны подчеркнул, что необходимо обеспечить условия для проектирования и разработок БПЛА в научно-производственных центрах страны. Московский индустриальный парк «Руднево», по заявлению Владимира Путина, является примером формирования площадок по развитию беспилотных летательных систем.

Президент России прокомментировал выступление мэра Москвы Сергея Собянина о работе столичных экспертов в сфере БПЛА. Он отметил, что масштабы развития являются «впечатляющими».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал продвижение российских беспилотников на китайский рынок.
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