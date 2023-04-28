Президент России Владимир Путин призвал регионы РФ заимствовать опыт Москвы по развитию БПЛА

Лидер страны подчеркнул, что необходимо обеспечить условия для проектирования и разработок БПЛА в научно-производственных центрах страны. Московский индустриальный парк «Руднево», по заявлению Владимира Путина, является примером формирования площадок по развитию беспилотных летательных систем.