Президент России Владимир Путин призвал регионы РФ заимствовать опыт Москвы по развитию БПЛА

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости распространить опыт Москвы по производству беспилотных летательных аппаратов на остальные субъекты страны.
«Столичный опыт, безусловно, нужно активнее распространить и в другие регионы», — сказал президент.
Лидер страны подчеркнул, что необходимо обеспечить условия для проектирования и разработок БПЛА в научно-производственных центрах страны. Московский индустриальный парк «Руднево», по заявлению Владимира Путина, является примером формирования площадок по развитию беспилотных летательных систем.
Президент России прокомментировал выступление мэра Москвы Сергея Собянина о работе столичных экспертов в сфере БПЛА. Он отметил, что масштабы развития являются «впечатляющими».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал продвижение российских беспилотников на китайский рынок.