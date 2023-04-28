В Тыве откроют самый большой в России буддийский монастырь

Издание MK.RU сообщает, что в тувинском Кызыле откроется самый большой в России буддийский монастырь. Комплекс построек будет носить имя «Тубтен Шедруб Линг», что в переводе с тибетского на русский означает «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни».
Известно, что центральное здание монастыря будет 12-этажным, а на подиуме будет стоять 10-метровая фигура Будды. Сам процесс строительства был запущен еще в 1992 году, Далай-Лама XIV посетил и осветил будущее место предполагаемого здания.
Ранее 5000 молодых буддистов прошли обряд посвящения в монахи. Мероприятие проходило в тайском храме Ват Пхра Дхаммакая.