Актриса Линдси Лохан встала на путь исправления

Несмотря на то, что она начала свою карьеру еще в детстве и быстро стала популярной, к 20 годам ее жизнь начала идти под откос. Она употребляла алкоголь и наркотики, попадала в неприятности и вела скандальные романы. Многие уже потеряли надежду на ее будущее.