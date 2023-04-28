Актриса Линдси Лохан встала на путь исправления

Звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан, известна не только благодаря своей актерской карьере, но и из-за скандальных поступков. Издание «Дни.ру» рассказало о том, как женщина решила взять себя в руки.
Несмотря на то, что она начала свою карьеру еще в детстве и быстро стала популярной, к 20 годам ее жизнь начала идти под откос. Она употребляла алкоголь и наркотики, попадала в неприятности и вела скандальные романы. Многие уже потеряли надежду на ее будущее.
Однако несколько лет назад все изменилось. В 2019 году Линдси Лохан познакомилась с арабским финансистом Бадером Шаммасом, после чего она отказалась от вредных привычек и начала новую жизнь. В 2022 году они поженились и теперь ждут ребенка.
Поклонники радуются за актрису и восхищаются переменами в ее жизни. Сегодня она выглядит совершенно иначе, чем несколько лет назад, когда была наркозависимой алкоголичкой. Теперь она счастлива и ждет пополнения в семье.
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