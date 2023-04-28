Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

Сообщается о сигналах воздушной тревоги в областях Украины. Подробная информация о причинах срабатывания систем предупреждения на данный момент отсутствует.
Министерство цифровой трансформации Украины представило информацию на интерактивной онлайн-карте об объявлении воздушной тревоги на территории страны. Системы предупреждения сработали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики, – пишет «РИА Новости».
Ранее Международная метеорная организация сообщила, что причиной яркой вспышки в воздушном пространстве над Киевом явился метеорит. Космическое тело достигало 50 сантиметров в диаметре и имело массу до 300 кг.