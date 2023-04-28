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МВД Турции считает, что Запад хочет устранить Эрдогана

Политика
МВД Турции считает, что Запад хочет устранить Эрдогана

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкая оппозиция получила инструкции по смещению с поста президента Реджепа Тайипа Эродогана от властей США и ЕС. Об этом сообщил сайт издания MK.RU.

Министр уверяет, что Запад передал местной оппозиции планы по смещению Эрдогана с должности так как не желает видеть его в качестве президента страны.

«Но нам это не важно, мы смотрим на волю нашего народа», - резюмировал Сойлу.

Известно, что на предстоящих в стране президентских выборах в политической битве встретятся действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Ранее Эрдоган поблагодарил Путина за строительство АЭС на территории Турции.
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