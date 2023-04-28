МВД Турции считает, что Запад хочет устранить Эрдогана

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкая оппозиция получила инструкции по смещению с поста президента Реджепа Тайипа Эродогана от властей США и ЕС. Об этом сообщил сайт издания MK.RU.
Министр уверяет, что Запад передал местной оппозиции планы по смещению Эрдогана с должности так как не желает видеть его в качестве президента страны.
«Но нам это не важно, мы смотрим на волю нашего народа», - резюмировал Сойлу.
Известно, что на предстоящих в стране президентских выборах в политической битве встретятся действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Ранее Эрдоган поблагодарил Путина за строительство АЭС на территории Турции.