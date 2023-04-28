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Президент России Владимир Путин высказался об экспорте отечественных БПЛА на рынок Китая

Политика
Президент России Владимир Путин высказался об экспорте отечественных БПЛА на рынок Китая

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал продвижение российских беспилотников на китайский рынок. По мнению лидера страны, экспортировать БПЛА в КНР будет проще, чем свинину.

Глава государства отметил, что так как беспилотные летательные аппараты не могут быть источниками инфекции африканской чумы, их продвижение должно быть менее проблематичным, чем экспорт свинины.

Подобное мнение президент Путин выразил на презентации организаций в сфере систем БПЛА. Он выразил уверенность в том, что лидеры дружественных государств должны поддержать эту отрасль.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил Министерству сельского хозяйства сформулировать свои потребности относительно субсидий по беспилотникам.
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