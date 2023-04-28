Крупный пожар на торфяниках ликвидирован в Костромской области

Распространение огня было обнаружено местным участковым лесничим 24 апреля во время патрулирования. Быстрому разрастанию пламени способствовали погодные условия. Для ликвидации возгорания были привлечены 40 единиц специальной техники и более 120 спасателей. Сам губернатор Ситников также посещал место происшествия.