Крупный пожар на торфяниках ликвидирован в Костромской области

Команда губернатора Костромской области Сергея Ситникова сообщила в Telegram-канале главы региона о полной ликвидации пожара в Парфеньевском районе. Отмечается, что возгорания торфа на участке не произошло.
Распространение огня было обнаружено местным участковым лесничим 24 апреля во время патрулирования. Быстрому разрастанию пламени способствовали погодные условия. Для ликвидации возгорания были привлечены 40 единиц специальной техники и более 120 спасателей. Сам губернатор Ситников также посещал место происшествия.
Ранее жительница села Михайловка Алтайского края стала виновницей пожара в двухквартирном доме. Женщина пренебрегла правилами особого противопожарного режима и развела костер во дворе, который позднее перерос в крупный пожар.