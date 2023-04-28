Няня-извращенка обвиняется в изнасиловании 13-летнего мальчика

Мальчик сказал, что затем няня сняла с него одежду и занялась с ним сексом в спальне своего собственного сына, когда тот спал. Ребенок попросил ее остановиться, но она жестоко ответила: «Заткнись и веди себя как мужчина». После того как насильница совершила свои злодеяния, она приставила нож к пенису подростка и пригрозила отрезать его, если он кому-нибудь расскажет о случившемся.