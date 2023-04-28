Няня-извращенка обвиняется в изнасиловании 13-летнего мальчика

Полиция разыскивает няню-извращенку из Техаса, обвиняемую в изнасиловании 13-летнего мальчика, в момент, когда ее собственный сын спал рядом. Об этом сообщает издание New York Post.
Надругательство над несовершеннолетним произошло в июле 2021 года, однако обвинения в сексуальном насилии были предъявлены только на этой неделе. Подросток рассказал, что он находился на попечении женщины из Хьюстона 11 июля 2021 года. Она приказала ему надеть лифчик, платье и туфли на высоких каблуках после того, как он вышел из душа в ее доме.
Мальчик сказал, что затем няня сняла с него одежду и занялась с ним сексом в спальне своего собственного сына, когда тот спал. Ребенок попросил ее остановиться, но она жестоко ответила: «Заткнись и веди себя как мужчина». После того как насильница совершила свои злодеяния, она приставила нож к пенису подростка и пригрозила отрезать его, если он кому-нибудь расскажет о случившемся.
Ранее СМИ сообщили, что учительницу из США приговорили к пяти годам лишения свободы за развращение несовершеннолетнего. Она вступила в интимную связь с подростком прямо на территории школы.