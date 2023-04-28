Названы даты и места цветения сакуры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался сезон цветения сакуры. Информацией о том, когда стоит посетить вишневые сады поделилось издание Комсомольская Правда на своем сайте.
В Ботаническом саду Петра Великого дерево расцветает самым первым в Петербурге. Посетить сакуру можно со вторника по воскресенье с 10 утра до 6 часов вечера. Взрослый билет стоит 250 рублей, детский же 100.
Побывать в Саду дружбы по адресу Литейный проспект, дом 15 можно совершенно бесплатно, но советуем поторопиться, полюбоваться на дерево приходит огромное количество людей.
Приморский парк Победы на Крестовском острове работает круглосуточно и так же бесплатно. Помимо сакуры можно отдохнуть на пруду и набережной Финского залива.
Парк Декабристов недалеко от метро «Приморская» был целиком переделан, там посадили сакуру. Посетите его и оцените результат реконструкции.
Сад-партер Смольного, находящийся на площади Диктатуры полон туристов и зрителей. Успейте увидеть вишневое дерево, пока листья не опали.
Ранее сообщалось, что цветение сакуры привело жителей Санкт-Петербурга в восторг.