Следователи обнаружили осколки самодельного взрывного устройства на месте взрыва в Павловске

Осколки взрывчатки обнаружены на месте ЧП произошедшего в среду в городе Павловск Пушкинского района Петербурга. Обломки, предположительно принадлежат разорвавшемуся самодельному взрывному устройству, сообщает издание Петербургский дневник.
Вечером 26 апреля взрыв произошел рядом с заброшенной котельной. Осколки взрывного устройства повредили крышу и фасад конноспортивного клуба, расположенного рядом. В результате происшествия никто не пострадал.
Следователи установили, что около 60-70 килограммов взрывчатого вещества было помещено в 200-литровую металлическую бочку. Ее осколками, предположительно, и пробило крышу ипподрома.