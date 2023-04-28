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Следователи обнаружили осколки самодельного взрывного устройства на месте взрыва в Павловске

Происшествия
Следователи обнаружили осколки самодельного взрывного устройства на месте взрыва в Павловске

Осколки взрывчатки обнаружены на месте ЧП произошедшего в среду в городе Павловск Пушкинского района Петербурга. Обломки, предположительно принадлежат разорвавшемуся самодельному взрывному устройству, сообщает издание Петербургский дневник.

Вечером 26 апреля взрыв произошел рядом с заброшенной котельной. Осколки взрывного устройства повредили крышу и фасад конноспортивного клуба, расположенного рядом. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи установили, что около 60-70 килограммов взрывчатого вещества было помещено в 200-литровую металлическую бочку. Ее осколками, предположительно, и пробило крышу ипподрома.
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