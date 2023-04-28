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Блогер Елена Блиновская собиралась встретиться с последователями в Ташкенте 28 апреля

Происшествия
Блогер Елена Блиновская собиралась встретиться с последователями в Ташкенте 28 апреля

Источник ФАН сообщает, что блогер Елена Блиновская намеревалась провести встречу со своими фанатам в Ташкенте 28 апреля. Поклонники звезды раскупили все приглашения на мероприятие.

Сама же блогер на момент задержания даже не приобрела билетов на самолет до Узбекистана. Отмечается, что все приглашения на мероприятие были раскуплены зрителями – они получили квитанции об оплате на адреса электронной почты. Следователи намерены провести проверку с целью выявления лиц, осуществлявших продажу билетов, которая велась даже в день задержания Блиновской.

Ранее сообщалось, что представители задержанной Елены Блиновской покинули отдел ГСУ СК России по Москве. Они отказались комментировать произошедшее.
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