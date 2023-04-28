Блогер Елена Блиновская собиралась встретиться с последователями в Ташкенте 28 апреля

Сама же блогер на момент задержания даже не приобрела билетов на самолет до Узбекистана. Отмечается, что все приглашения на мероприятие были раскуплены зрителями – они получили квитанции об оплате на адреса электронной почты. Следователи намерены провести проверку с целью выявления лиц, осуществлявших продажу билетов, которая велась даже в день задержания Блиновской.