Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по городу Токмак, расположенному в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Начиная с 22:00 по местному времени, режим Зеленского начал наносить массированные удары из тяжелого вооружения, предположительно, из РСЗО Himars. По имеющимся сведениям, по городу было выпущено не менее шести снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Подробности будут сообщены позже, как только поступят новые данные. Ситуация в городе остается напряженной.
Ранее в Токмаке был задержан местный житель, планировавший террористическую атаку. Мужчина собрал бомбу, с помощью которой его знакомый намеревался подорвать расположенный в городе блокпост Вооруженных сил России