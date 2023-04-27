ВСУ нанесли мощный удар по Токмаку

Начиная с 22:00 по местному времени, режим Зеленского начал наносить массированные удары из тяжелого вооружения, предположительно, из РСЗО Himars. По имеющимся сведениям, по городу было выпущено не менее шести снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Подробности будут сообщены позже, как только поступят новые данные. Ситуация в городе остается напряженной.