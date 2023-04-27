Президент России Владимир Путин заявил, что Минсельхоз должен сформулировать свои запросы по БПЛА

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время презентации организаций в сфере систем БПЛА поручил Министерству сельского хозяйства сформулировать свои потребности относительно субсидий по беспилотникам.
«Они должны сформулировать свои потребности в этом направлении», — завил глава государства.
Лидер страны рассказал, что власти прилагают достаточно много усилий для поддержки сельскохозяйственной сферы. Он отметил, что для реализации запроса Минсельхоза можно как переориентировать часть уже существующего финансирования, так и выделить дополнительную сумму из бюджета страны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в научно-технологической сфере.