Президент России Владимир Путин заявил, что Минсельхоз должен сформулировать свои запросы по БПЛА

Лидер страны рассказал, что власти прилагают достаточно много усилий для поддержки сельскохозяйственной сферы. Он отметил, что для реализации запроса Минсельхоза можно как переориентировать часть уже существующего финансирования, так и выделить дополнительную сумму из бюджета страны.