ФАН публикует видео, как блогера Елену Блиновскую, предположительно, увезли в изолятор

ФАН опубликовал видео того, как блогера Елену Блиновскую, ранее задержанную и доставленную в отдел ГСУ СК России по Москве, отвели в автомобиль для перевозки заключенных и увезли, предположительно, в изолятор.
На записи видно, как звезду ведут в машину и затем автомобиль отъезжает в неизвестном направлении.
Ранее стало известно, что представители звезды покинули здание Следственного комитета. На вопросы журналистов он отвечать отказались.
Напомним, Блиновскую задержали утром на границе с Белоруссией, при попытке бегства из России. В отношении нее возбуждено уголовное дело.