Обвиняемая в государственной измене Слободчикова доставлена в Москву

Женщина сейчас находится в столичном СИЗО. Материалы дела засекречены – правоохранители его деталей не сообщают.
Представители Лефортовского районного суда сообщили, что обвиняемая в государственной измене гражданка Слободчикова была доставлена в столицу. На данный момент женщина находится в следственном изоляторе. Правоохранительные органы не разглашают подробностей дела, – об этом пишет информационное издание 5-tv.ru.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»), гражданина Расулова на два месяца. Подробности дела не раскрываются.