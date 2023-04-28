Обвиняемая в государственной измене Слободчикова доставлена в Москву

Представители Лефортовского районного суда сообщили, что обвиняемая в государственной измене гражданка Слободчикова была доставлена в столицу. На данный момент женщина находится в следственном изоляторе. Правоохранительные органы не разглашают подробностей дела, – об этом пишет информационное издание 5-tv.ru.