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Представители Елены Блиновской покинули здание Следственного комитета

Представители Елены Блиновской покинули здание Следственного комитета

Корреспондент ФАН сообщает, что представители ранее задержанного блогера Елены Блиновской уехали из здания отдела ГСУ СК России по Москве, куда ранее ее доставили на допрос.

На вопросы корреспондента о том, является ли женщина, покидающая здание СК адвокатом звезды ответ дан не был. Также, представители Блиновской отказались как-либо комментировать произошедшее задержание.

Ранее стало известно, что в здание столичного отдела Следственного комитета пришла неизвестная женщина с пакетом. О содержимом никакой информации не поступало.
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