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Трое мужчин погибли в Узбекистане от удушья газами в выгребной яме

Происшествия
Трое мужчин погибли в Узбекистане от удушья газами в выгребной яме

Областная прокуратура Сырдарьинской области Узбекистана сообщила о гибели трех человек в выгребной яме на территории одного из частных домохозяйств. Мужчины скончались от удушения газами.

Инцидент произошел из-за падения телефона одного из местных жителей в выгребную яму – все трое спустились вниз для его поисков. На текущий момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку произошедшего, – пишет «Sirdaryo viloyati prokuraturasi».

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской расследуется ГСУ СК России по городу Москве. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств или иного имущества, полученных в результате преступления.
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