Трое мужчин погибли в Узбекистане от удушья газами в выгребной яме

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской расследуется ГСУ СК России по городу Москве. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств или иного имущества, полученных в результате преступления.