Трое мужчин погибли в Узбекистане от удушья газами в выгребной яме

Областная прокуратура Сырдарьинской области Узбекистана сообщила о гибели трех человек в выгребной яме на территории одного из частных домохозяйств. Мужчины скончались от удушения газами.
Инцидент произошел из-за падения телефона одного из местных жителей в выгребную яму – все трое спустились вниз для его поисков. На текущий момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку произошедшего, – пишет «Sirdaryo viloyati prokuraturasi».
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской расследуется ГСУ СК России по городу Москве. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств или иного имущества, полученных в результате преступления.