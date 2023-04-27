Американская «копия» Ким Кардашьян умерла после пластической операции

Как сообщает издание «Правила Жизни», о смерти стало известно после объявления в соцсетях девушки, что начат сбор денег на оплату похорон. По информации из Сети, она умерла в 4:30 утра. По факту произошедшего начата проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, в ходе проведения медицинской операции».