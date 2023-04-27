Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американская «копия» Ким Кардашьян умерла после пластической операции

Весь мир
Американская «копия» Ким Кардашьян умерла после пластической операции

Американская модель и двойник звезды Ким Кардашьян умерла после пластической операции. Сообщается, что сердце у женщины остановилось через несколько часов после работы хирургов.

Как сообщает издание «Правила Жизни», о смерти стало известно после объявления в соцсетях девушки, что начат сбор денег на оплату похорон. По информации из Сети, она умерла в 4:30 утра. По факту произошедшего начата проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, в ходе проведения медицинской операции».

Пока удалось собрать 382 тыс. рублей из 3,25 млн необходимых для проведения погребения. Похороны девушки запланированы на 4 мая.

Ранее стало известно, что умер актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин. Причиной смерти назван тромб, возникший после операции.
США ким кардашьян смерть
Военкоры ФАН