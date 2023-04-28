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МИД Ирана встретился с главой организации «Исламский джихад»

Политика
МИД Ирана встретился с главой организации «Исламский джихад»

Стороны обсудили последние региональные события, недавние «нападения сионистов» и сопротивление палестинцев силам израильского режима. Об этом сообщает издание MEHR.

В ходе беседы генеральный секретарь движения «Палестинский исламский джихад» Зияд ан-Нахала заявил, что израильский режим находится на пути упадка и разрушения. Кроме того, он приветствовал политическую поддержку Ирана на региональных и международных форумах, добавив, что палестинские группы сопротивления сейчас находятся в отличном положении.

Иранский дипломат Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость объединения палестинских групп, а также единства мусульманских правительств и наций в поддержке палестинского народа и принятии эффективных и сдерживающих мер «против агрессивных действий сионистов» в отношении палестинцев и исламских святых мест.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество не допустить вооруженного противостояния между палестинцами и израильтянами. С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза ООН.
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