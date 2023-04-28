МИД Ирана встретился с главой организации «Исламский джихад»

В ходе беседы генеральный секретарь движения «Палестинский исламский джихад» Зияд ан-Нахала заявил, что израильский режим находится на пути упадка и разрушения. Кроме того, он приветствовал политическую поддержку Ирана на региональных и международных форумах, добавив, что палестинские группы сопротивления сейчас находятся в отличном положении.