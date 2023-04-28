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В Белом доме прокомментировали шпаргалку главы США Джо Байдена на брифинге

Политика
В Белом доме прокомментировали шпаргалку главы США Джо Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о замеченной ранее у президента США Джозефа Байдена шпаргалке для ответов на вопросы СМИ. Чиновница сообщила, что журналистов отбирают заранее – «это нормально».

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом не имел заранее подготовленных вопросов, однако пресс-служба президента всегда работает над прогнозированием возможных тем на конференциях. Тем не менее, работники администрации заранее, в зависимости от «нескольких факторов» выбирают журналистов, которым будет предоставлено слово. Накануне представители Los Angeles Times, фигурировавшего на шпаргалке, сообщили, что издание не передавало Белому дому вопросов к брифингу, – пишет «РИА Новости».

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о повышении предельной суммы американского государственного долга. Предусматривается увеличение данного показателя на полтора триллиона долларов.
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