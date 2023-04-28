В Белом доме прокомментировали шпаргалку главы США Джо Байдена на брифинге

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом не имел заранее подготовленных вопросов, однако пресс-служба президента всегда работает над прогнозированием возможных тем на конференциях. Тем не менее, работники администрации заранее, в зависимости от «нескольких факторов» выбирают журналистов, которым будет предоставлено слово. Накануне представители Los Angeles Times, фигурировавшего на шпаргалке, сообщили, что издание не передавало Белому дому вопросов к брифингу, – пишет «РИА Новости».