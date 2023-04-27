Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американский посол Линн Трейси усомнилась в правильности решения России начать СВО на Украине

Политика
Американский посол Линн Трейси усомнилась в правильности решения России начать СВО на Украине

Посол США в Москве Линн Трейси в четверг заявила, что Россия совершила «просчет», начав специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. Таким мнением американский дипломат поделилась в интервью «Коммерсанту».

По мнению посла, руководство страны ожидало, что граждане Украины будут «приветствовать» российские войска, но вместо этого столкнулись с сопротивлением. Дипломат считает, что Россия ошиблась в оценке ситуации на Донбассе в 2022 году.

Трейси выразила сомнение, что СВО положительно повлияет на укрепление национальной безопасности России.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что помощь Запада Украине закончится тогда, когда Россия победит.
линн трейси посол сша СВО россия спецоперация на Украине
Военкоры ФАН