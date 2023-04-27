Американский посол Линн Трейси усомнилась в правильности решения России начать СВО на Украине

Посол США в Москве Линн Трейси в четверг заявила, что Россия совершила «просчет», начав специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. Таким мнением американский дипломат поделилась в интервью «Коммерсанту».
По мнению посла, руководство страны ожидало, что граждане Украины будут «приветствовать» российские войска, но вместо этого столкнулись с сопротивлением. Дипломат считает, что Россия ошиблась в оценке ситуации на Донбассе в 2022 году.
Трейси выразила сомнение, что СВО положительно повлияет на укрепление национальной безопасности России.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что помощь Запада Украине закончится тогда, когда Россия победит.