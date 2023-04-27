К блогеру Елене Блиновской в СК пришел адвокат с неизвестным пакетом

Корреспондент ФАН сообщает, что в отдел ГСУ СК России по Москве, куда доставили Елену Блиновскую пришел адвокат с пакетом. О содержимом никакой информации пока не поступало.
Также рядом со зданием СКР был замечен муж подозреваемой. Он сидит в машине и на вопросы журналистов давать комментарии отказывается.
Ранее стало известно, что водитель Елены Блиновской не знал о том, куда они направляются. Их задержали на границе с Белоруссией при попытке побега из России. На блогера завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и по факту незаконной легализации денег.