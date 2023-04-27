В Москве и других регионах России написали исторический «Диктант Победы»

27 апреля Музей Победы традиционно стал центральной площадкой «Диктанта Победы». Акция проходила уже в пятый раз. Школьники, студенты, преподаватели, представители общественных организаций и обычные граждане страны ответили на вопросы по истории Великой Отечественной и Второй мировой.
К участникам мероприятия со словами приветствия обратились председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, народный артист России Владимир Машков.
«Любовь к Родине. Русский народ, воюя с фашизмом, спасая себя, спас весь мир. И победило не их превосходство орудия, а их превосходство духа и об этом мы все должны помнить. Вот такая фраза, как мне кажется, она важная для нас всех», — отметил Машков.
Участники акции в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов исторического теста, которые были посвящены ключевым событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Более того, задания были подобраны таким образом, чтобы подогреть интерес участников к дальнейшему изучению этих тем.
«Эти вопросы были подобраны таким образом, чтобы мотивировать на какой-то дополнительный интерес к истории ВОВ. Чтобы человеку, написав диктант, захотелось узнать что-то для себя. Вопросы эти разнообразны и включают в себя темы, связанные с литературой, искусством», — рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Во время мероприятия в Музее Победы прошел телемост с Волгоградом, Кингисеппом Ленинградской областью, Францией и даже МКС. В этом году «Диктант Победы» провели очно на 22 тысячах площадок, также он состоялся в 40 зарубежных странах. Перед началом тестирования для гостей выступили победители музыкального проекта «Главные детские песни». В исполнении вокальных коллективов прозвучали песни «Журавли Победы» и «Песня о Родине».
После подведения итогов федеральных победителей диктанта наградят памятными дипломами и ценными призами, а также пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая в Москве.