В Москве и других регионах России написали исторический «Диктант Победы»

Во время мероприятия в Музее Победы прошел телемост с Волгоградом, Кингисеппом Ленинградской областью, Францией и даже МКС. В этом году «Диктант Победы» провели очно на 22 тысячах площадок, также он состоялся в 40 зарубежных странах. Перед началом тестирования для гостей выступили победители музыкального проекта «Главные детские песни». В исполнении вокальных коллективов прозвучали песни «Журавли Победы» и «Песня о Родине».