Психологи подчеркнули значимость совместного обсуждения проблем в отношениях

Исследователи в области психологии рассказали о важности проговаривания проблем в отношениях с партнером. Ученые особо подчеркнули необходимость периодического обсуждения одних и тех же вопросов.
Такой инструмент решения проблем между партерами позволяет выявить не только серьезность ситуации, но и способствует установлению личного понимания положения дел со стороны каждого члена пары. Исследования показали, что чем чаще партнеры проговаривали проблемы, тем больше их союз имел шансов на возвращение к хорошему уровню доброжелательности и преданности отношениям.
Избегание проблем в свою очередь приводило к снижению самоотверженности и ответственности в работе над отношениями и к повышению мстительности, – пишет Psychology Today.
Ранее опрос среди россиян показал влияние совместных путешествий и прогулок в парках на отношения влюбленных. Эти виды развлечений жители России назвали самыми полезными для укрепления отношений.