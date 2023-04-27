Психологи подчеркнули значимость совместного обсуждения проблем в отношениях

Такой инструмент решения проблем между партерами позволяет выявить не только серьезность ситуации, но и способствует установлению личного понимания положения дел со стороны каждого члена пары. Исследования показали, что чем чаще партнеры проговаривали проблемы, тем больше их союз имел шансов на возвращение к хорошему уровню доброжелательности и преданности отношениям.