The New York Times: Экономика США замедлила свой темп роста

Индекс ВВП США составил всего 1,1% и снизился на 1,5%. Экономика США, по заявлению экспертов из The New York Times, хоть и продолжает расти, но с гораздо более низким темпом.
Такое падение экономической системы прочно связано с принятием закона об увеличении государственного долга США и вызывает волнения среди жителей страны.
«У нас действительно случится шок, если действительно произойдет провал с потолком госдолга или что-то подобное», - сказал главный экономист Wells Fargo Джей Брайсон.
Ранние прогнозы экспертов предполагают, что рост ВВП, еще больше замедлится во втором квартале. Многие аналитики считают, что рецессия экономики США вероятна уже в этом году.
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