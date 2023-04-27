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Петербуржца приговорили к 15 годам колонии строгого режима за изготовление 27 килограммов запрещенных веществ

Происшествия
Петербуржца приговорили к 15 годам колонии строгого режима за изготовление 27 килограммов запрещенных веществ

В Петербурге осудили 44-летнего изготовителя крупной партии наркотических веществ. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 15 лет, передает Комсомольская правда.

«Осужденный изготавливал запрещенные средства вместе с сообщником», — рассказали в ведомстве.

Второй фигурант дела ранее уже был осужден по аналогичной статье. Они оборудовали лабораторию в садовом товариществе «Ромашка» Кингисеппского района Ленобласти.

Закупив необходимые химические реактивы, лабораторную посуду и средства защиты, они изготовили в своей лаборатории 27 килограммов наркотических веществ. При обыске у мужчин запрещенные вещества изъяли.
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