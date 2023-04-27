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«Она сказала – я поехал»: Стали известны подробности допроса водителя Елены Блиновской

Общество
«Она сказала – я поехал»: Стали известны подробности допроса водителя Елены Блиновской

SHOT опубликовал видеозапись, на которой видно, как журналист встретил водителя «Королевы марафонов» Елены Блиновской и интересуется подробностями о случившемся.

Водитель Блиновской сообщил, что не знал о запланированном побеге из России и был не в курсе о конечной точке назначения.

«Она сказала – я поехал», - резюмировал мужчина.

Саму звезду, по его заявлению, он не видел.

Ранее стало известно, что известного блогера Елену Блиновскую задержали при попытке побега из страны на границе с Белоруссией и доставили в отделение Следственного комитета Москвы. Ей инкриминируют уклонение от налогов и незаконную легализацию денег.
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