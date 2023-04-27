Военнослужащие в зоне СВО рассказали о применении высокотехнологичного вооружения России

По словам военнослужащего, современное высокоточное вооружение позволят затрачивать значительно меньше боеприпасов, так как пропадает необходимость в «пристрелке». С первого раза удается поразить танки, самоходки, гаубицы, БМП и БТР, как тяжело бронированную, так и легко бронированную технику.