Военнослужащие в зоне СВО рассказали о применении высокотехнологичного вооружения России

Преимущества в вооружении позволяют российским военнослужащим применять авиабомбы без вхождения в зону ПВО противника. Действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители Су-30 и Су-35, обнаруживающие и уничтожающие украинские самолеты-перехватчики не приближаясь на расстояние пуска ракет, сообщает Комсомольская правда.
«Эффективность очень высокая. Во-первых, из-за скорости применения, во-вторых, это точность», — рассказал один из служащих 98-й дивизии ВДВ России, комментируя работу с российским дроном «Ланцет».
По словам военнослужащего, современное высокоточное вооружение позволят затрачивать значительно меньше боеприпасов, так как пропадает необходимость в «пристрелке». С первого раза удается поразить танки, самоходки, гаубицы, БМП и БТР, как тяжело бронированную, так и легко бронированную технику.