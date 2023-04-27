Симпатичная и нестрашная: Артист Бедрос Киркоров рассказал об отличиях старой и новой интерпретаций Бабы-Яги

Народный артист России Бедрос Киркоров посетил кинотеатр со своими внуками для просмотра нового российского мультфильма «Яга и книга заклинаний». Эстрадный певец высоко оценил его. Об этом пишет 5-tv.ru.
Киркоров-старший рассказал, что мультфильм ему понравился. Тем не менее он отметил, что его поколение было «совсем другим», сын Филипп Киркоров «рос» на негативном образе Яги, которого его внуки уже не знают, поскольку в новой картине этот персонаж славянской мифологии представлен в «нестрашном и симпатичном» виде. Самому артисту в детстве нравился Карабас-Барабас из сказки «Золотой ключик», а Киркоров-младший любил Буратино.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии запретили Филиппу Киркорову въезд на территорию Республики. В ограничительные списки также вошли многие деятели политики и культуры.