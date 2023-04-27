Симпатичная и нестрашная: Артист Бедрос Киркоров рассказал об отличиях старой и новой интерпретаций Бабы-Яги

Киркоров-старший рассказал, что мультфильм ему понравился. Тем не менее он отметил, что его поколение было «совсем другим», сын Филипп Киркоров «рос» на негативном образе Яги, которого его внуки уже не знают, поскольку в новой картине этот персонаж славянской мифологии представлен в «нестрашном и симпатичном» виде. Самому артисту в детстве нравился Карабас-Барабас из сказки «Золотой ключик», а Киркоров-младший любил Буратино.