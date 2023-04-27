США подтвердили санкционные исключения для ФСБ

Министерство финансов США утвердило исключения по импорту IT-продуктов для ФСБ России. Информация поступила от сайта РБК.
Сообщается, что торговые отношения будут проходить только в случае, если будут исполняться все правила экспортного контроля США, а сумма, поступающая от ФСБ за покупки, не превысит $5 тыс. в год.
Минфин США и раньше вводил исключения для Федеральной службы безопасности. Основным товаром потребления считаются специализированные криптографические программы, не имеющие российского аналога.
Ранее Вашингтон ввел санкции против ФСБ и иранского ведомства КСИР. Причиной было названо незаконное и черезмерное задержание сотрудниками служб американских граждан.