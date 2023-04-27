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Следственный комитет предъявил обвинение блогеру Блиновской

Происшествия
Следственный комитет предъявил обвинение блогеру Блиновской

Уголовное дело в отношении Елены Блиновской расследуется Главным следственным управлением СК России. Об этом рассказали в ведомстве.

Сообщается, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате преступления. Фигурантка была задержана и скоро судом будет рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения. Сейчас проводятся следственные действия для сбора доказательств. Следователи устанавливают детали совершенных правонарушений.

Ранее СМИ сообщили, что скандально известная блогер продолжает зарабатывать средства за счет продажи курсов даже после задержания. На один из них — «Муж на диване» — в два раза снизили цену.
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