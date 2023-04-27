Следственный комитет предъявил обвинение блогеру Блиновской

Сообщается, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате преступления. Фигурантка была задержана и скоро судом будет рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения. Сейчас проводятся следственные действия для сбора доказательств. Следователи устанавливают детали совершенных правонарушений.