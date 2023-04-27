В Петербурге построят ТЦ на территории исторического завода

На территории прокатной и сталелитейной мастерской Невского железоделательного механического и корабельного завода планируется реконструкция и последующая перестройка объекта в торгово-развлекательный комплекс.
Как сообщает РБК, со ссылкой на заявление Комитета по градостроительству Петербурга, отреставрированный памятник регионального значения будет одним из крупнейших проектов, по редевелопменту в городе.
Запуск нового ТРК запланирован на пик заселения района жителями, чтобы поддерживать нужный спрос на посещение предприятий.
Ранее Ростех сообщил о рекордных сроках, потребовавшихся на открытие отреставрированного «Музея янтаря».