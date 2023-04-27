Историк Александр Гущин: Россия будет играть определяющую роль на Южном Кавказе

Гущин подчеркнул, что Российская Федерация будет иметь определяющее влияние на ситуацию в регионе, но при этом также будет учитывать факт усиления роли Турции и обстоятельства вокруг украинского кризиса. По словам эксперта, сохранение суверенитета и независимости Армении является одним из ключевых приоритетов Москвы, поэтому она «останется союзником» Еревана, – пишет «Sputnik Армения – Новости».