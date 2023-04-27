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Историк Александр Гущин: Россия будет играть определяющую роль на Южном Кавказе

Политика
Историк Александр Гущин: Россия будет играть определяющую роль на Южном Кавказе

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин сообщил, что на данный момент ситуация вокруг Южного Кавказа создает сложности не только для Еревана, но и для Москвы.

Гущин подчеркнул, что Российская Федерация будет иметь определяющее влияние на ситуацию в регионе, но при этом также будет учитывать факт усиления роли Турции и обстоятельства вокруг украинского кризиса. По словам эксперта, сохранение суверенитета и независимости Армении является одним из ключевых приоритетов Москвы, поэтому она «останется союзником» Еревана, – пишет «Sputnik Армения – Новости».

Ранее МИД Армении огласил намерение обеспечить возможность пересечения границы с Грузией по электронным паспортам. Соглашение об упрощении перехода кордонов было подписано в конце 2022 года.
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