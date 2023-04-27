МЧС России сообщило о локализации ландшафтного пожара в курганской деревне Логоушка

Сотрудники экстренных служб локализовали ландшафтный пожар в деревне Логоушка Курганской области. Итоговая площадь возгорания составила 90 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в населенном пункте выгорела целая улица. Глава региона пообщался с жильцами сгоревших дотла домов. Местные жители рассказали, что огонь пришел со стороны железной дороги при шквалистом ветре.
Ранее сообщалось, что свыше 90 домов оказались охвачены огнем в результате пожаров в трех населенных пунктах на территории Курганской области. По данным МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 2000 квадратных метров в селе Яутла.