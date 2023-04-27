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МЧС России сообщило о локализации ландшафтного пожара в курганской деревне Логоушка

Происшествия
МЧС России сообщило о локализации ландшафтного пожара в курганской деревне Логоушка

Сотрудники экстренных служб локализовали ландшафтный пожар в деревне Логоушка Курганской области. Итоговая площадь возгорания составила 90 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в населенном пункте выгорела целая улица. Глава региона пообщался с жильцами сгоревших дотла домов. Местные жители рассказали, что огонь пришел со стороны железной дороги при шквалистом ветре.

Ранее сообщалось, что свыше 90 домов оказались охвачены огнем в результате пожаров в трех населенных пунктах на территории Курганской области. По данным МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 2000 квадратных метров в селе Яутла.
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