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В Молдавии составили список российских официальных лиц, которым запрещен въезд в страну

Политика
В Молдавии составили список российских официальных лиц, которым запрещен въезд в страну

Ряду официальных лиц России запретили въезд в Молдавию. Об этом рассказал премьер-министр страны Дорин Речан в интервью телеканалу TV8.

«Этот список не опубликован. Некоторые узнают об этом в момент приезда, другие — уже знают», — заявил политик.

В список вошли как политические деятели, так и деятели культуры, принимающие участие в избирательных компаниях в Молдавии. В частности, въезд в страну запретили певцу Филиппу Киркорову.

Премьер-министр отметил, что перечень лиц, которым запрещен въезд в Молдавию, будет опубликован в «определенный момент». Сейчас достаточно и того, что механизм действует.

Ранее сообщалось, что молдавский депутат Александр Нестеровский указал на губительность антироссийской позиции для властей.
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