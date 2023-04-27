Алкоголик-уголовник зарезал приехавшего на вызов фельдшера в Свердловской области

Медик приехал на вызов к больной женщине, однако дверь открыл ее неадекватный супруг. Рецидивист напал на фельдшера и вонзил ему нож прямо в сердце. Он скончался в больнице от потери крови. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что 66-летний нападавший провел около 15 лет в местах заключения за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью бывшей супруге. Подозреваемый был настолько пьян, что силовики не смогли его допросить. Жена пострадавшего пожаловалась, что медики очень часто сталкиваются с неадекватными клиентами и не имеют никаких средств защиты. У погибшего медбрата осталось двое маленьких детей.