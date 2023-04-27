Спортсменам из США запретили участие в турнирах Международной федерации бокса

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в своей организации Федерации бокса США (USA Boxing). Об этом пишет РИА Новости Спорт со ссылкой на официальное заявление представителей ассоциации.
Сообщается, что исключение американской организации лишь следствие их ухода в компанию World Boxing, где уже состоят атлеты из Великобритании, сообщают представители.
«Вышеупомянутое является автоматическим механизмом, инициированным электронным письмом о выходе USA Boxing из состава IBA», - написано в уведомлении.
Причиной ухода американской стороны является допуск IBA к своим турнирам боксеров из России и Белоруссии. Федерация заявляет о большой утрате для представителей из других стран и сожалеет о нарушениях «связи» в спортивной семье.
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