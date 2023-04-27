Село Таврия Михайловского района Запорожской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки серьезные повреждения получило здание сельской школы, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ нанесли удар в 17:55 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал, пишет Рогов в своем Telegram-канале. В настоящий момент подробности обстрела со стороны украинских военных уточняются.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Обстрелы украинских военных повредили оборудование городской электроподстанции, в результате чего все населенные пункты Новокаховского округа оказались обесточены.