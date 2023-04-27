NASA планирует свести МКС с орбиты до 2031 года

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон во время слушаний в Конгрессе сообщил, что Международная космическая станция будет выведена с орбиты. Об этом пишет «РИА Новости».
Нельсон подчеркнул, что орбитальная станция стареет и изживает себя, поэтому намерение спустить ее с орбиты является необходимостью. Глава NASA также отметил, что вывод МКС намечен на «2030-2031 годы». По его словам, дальнейшее изучение космического пространства с земной орбиты будет проводиться на частных космических станциях.
Ранее сообщалось, что в утекших секретных документах Пентагона были обнаружены факты сокращения сотрудничества NASA с «Роскосмосом». Исходя из опубликованных данных, американское агентство выплачивало российским коллегам до 85 миллионов долларов за доставку космонавтов на орбиту, теперь же такого взаимодействия становится все меньше.