NASA планирует свести МКС с орбиты до 2031 года

Нельсон подчеркнул, что орбитальная станция стареет и изживает себя, поэтому намерение спустить ее с орбиты является необходимостью. Глава NASA также отметил, что вывод МКС намечен на «2030-2031 годы». По его словам, дальнейшее изучение космического пространства с земной орбиты будет проводиться на частных космических станциях.