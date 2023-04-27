Украинский политолог Соскин назвал «провалом» деятельность Зеленского в Артемовске

Российские военнослужащие продолжают наступление, несмотря на плохие погодные условия, дожди и грязь, в то время как ВСУ оказались в критическом положении, рассказал украинский политолог и экономист Олег Соскин.
«Результаты деятельности Зеленского, правительства и парламента Украины — это полный провал», — заявил эксперт.
Он отметил, что несмотря на заявления Украины про готовящееся контрнаступление, «реальность совсем другая». ВСУ под Артемовком находятся в плачевном положении, а Россия продолжает наступление и в ближайшее время может взять под свой контроль весь город.
Ранее сообщалось, что авиация Вооруженных сил России уничтожила главную крепость украинских военных, расположенную на юго-западе Бахмута.