США просят Бразилию выдать обвиняемого в шпионаже россиянина

Предполагаемый шпион, гражданин России по имени Сергей Черкасов, в настоящий момент отбывает 15-летний тюремный срок в Бразилии за подделку документов. Россия опровергла сообщения о том, что он является секретным агентом, и подала собственный запрос об экстрадиции, обвинив его в торговле наркотиками. Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, уроженец Калиниграда Черкасов тайно работал на российскую военную разведку, выдавая себя за бразильского студента по имени Виктор Мюллер Феррейра.