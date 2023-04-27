США просят Бразилию выдать обвиняемого в шпионаже россиянина

Соединенные штаты требуют от Бразилии выдать россиянина, которого подозревают в том, что он выдавал себя за иностранного студента в Вашингтоне при проведении шпионских операций против Запада. Об этом сообщает The Washington Post.
Предполагаемый шпион, гражданин России по имени Сергей Черкасов, в настоящий момент отбывает 15-летний тюремный срок в Бразилии за подделку документов. Россия опровергла сообщения о том, что он является секретным агентом, и подала собственный запрос об экстрадиции, обвинив его в торговле наркотиками. Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, уроженец Калиниграда Черкасов тайно работал на российскую военную разведку, выдавая себя за бразильского студента по имени Виктор Мюллер Феррейра.
Верховный суд южноамериканской страны, на рассмотрении которого находится данный запрос, дал понять, что не намерен принимать решения касательно выдачи Черкасова до окончания расследования в отношении него.
Ранее СМИ сообщили, что американские власти задержали двух сотрудников секретной китайской полиции. По данным правоохранительных органов, арестованные занимались распространением ложных сведений о выборах в США.