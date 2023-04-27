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Опубликовано видео допроса блогера Елены Блиновской в столичном СК

Происшествия
Опубликовано видео допроса блогера Елены Блиновской в столичном СК

Telegram-канал Следственного комитета РФ опубликовал видеозапись, на которой видно, что Елена Блиновская была доставлена в Главное следственное управление СК России по Москве.

Сообщается что проводится процедура допроса блогера по делу об уклонении от налогов и легализации денег.

Ранее стало известно, что в управление Следственного комитета доставили водителя Блиновской вместе с ее чемоданом, с которым она планировала пересечь границу с Белоруссией. Она была задержана утром 27 апреля на пограничном пункте.
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