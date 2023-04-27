Опубликовано видео допроса блогера Елены Блиновской в столичном СК

Telegram-канал Следственного комитета РФ опубликовал видеозапись, на которой видно, что Елена Блиновская была доставлена в Главное следственное управление СК России по Москве.
Сообщается что проводится процедура допроса блогера по делу об уклонении от налогов и легализации денег.
Ранее стало известно, что в управление Следственного комитета доставили водителя Блиновской вместе с ее чемоданом, с которым она планировала пересечь границу с Белоруссией. Она была задержана утром 27 апреля на пограничном пункте.