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Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда автокрана на несовершеннолетнюю в Петербурге

Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда автокрана на несовершеннолетнюю в Петербурге

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сбившего 12-летнюю девочку водителя. Оно открыто по части второй статьи 264 УК РФ.

Стражи порядка установили, что во время происшествия водитель, управлявший автокраном, находился в состоянии наркотического опьянения. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного Кодекса РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью лицом, находящимся в состоянии опьянения). Задержание злоумышленника проведено на основании статьи 91 УПК РФ, – сообщил ФАН начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Ранее в Новосибирске легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.
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