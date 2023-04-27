Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда автокрана на несовершеннолетнюю в Петербурге

Стражи порядка установили, что во время происшествия водитель, управлявший автокраном, находился в состоянии наркотического опьянения. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного Кодекса РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью лицом, находящимся в состоянии опьянения). Задержание злоумышленника проведено на основании статьи 91 УПК РФ, – сообщил ФАН начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.