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Стала известна причина вечернего взрыва в Мелитополе

Происшествия
Стала известна причина вечернего взрыва в Мелитополе

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о причине взрыва в Мелитополе

Так, появилась информация, что самодельное взрывное устройство сработало в 19:32 возле подъезда многоквартирного дома на улице Гризодубовой. Сообщается о повреждении фасада здания, окон, стен и других формах ущерба для дома. За помощью к медицинским сотрудникам никто не обращался. Пострадавших нет. На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы.

Ранее, администрация города сообщила о звуке громкого хлопка. Инцидент произошел вечером 27 апреля.
Мелитополь взрыв рогов
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