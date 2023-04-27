Стала известна причина вечернего взрыва в Мелитополе

Так, появилась информация, что самодельное взрывное устройство сработало в 19:32 возле подъезда многоквартирного дома на улице Гризодубовой. Сообщается о повреждении фасада здания, окон, стен и других формах ущерба для дома. За помощью к медицинским сотрудникам никто не обращался. Пострадавших нет. На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы.