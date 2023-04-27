В Вашингтоне заявили о планах продолжать торговлю с Китаем

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг сообщил, что Вашингтон планирует продолжать экономические отношение с Китаем. Слова политика передает агентство Reuters.
«Мы не прекращаем торговлю», — заявил политик.
США ожидают, что КНР выступит с помощью странам, имеющим крупные задолженности. Во время своего выступления в Институте Брукингса, Салливан рассказал, что Вашингтон не стремится разрывать торговые отношения с Китаем, но опасается, что Пекин может использовать американские технологии против них же.
Ранее политолог Шипилин рассказал, почему США придется воевать с Китаем без помощи стран Евросоюза.