Политолог Корнилов привел аргументы в пользу выдворения иностранцев, угрожающих безопасности РФ

Жители новых российских регионов, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Об этом говорится в новом Указе президента Владимира Путина. Речь идет, в частности, о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления.