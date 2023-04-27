Политолог Корнилов привел аргументы в пользу выдворения иностранцев, угрожающих безопасности РФ

Жители новых российских регионов, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Об этом говорится в новом Указе президента Владимира Путина. Речь идет, в частности, о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления.
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать, какую пользу стране принесет вышеописанный указ.
«На самом деле, это можно назвать простым расширением действия законов Российской Федерации на новые территории, — заметил политолог. — В принципе, эти меры касаются всех иностранцев, где бы именно в РФ они не находились: в Донбассе, в Калининграде или во Владивостоке. Если гражданин другого государства нарушает наше законодательство, то он будет либо привлечен к ответственности согласно УК РФ, либо может быть выдворен».
Таким образом, продолжил эксперт, этот Указ не вводит какие-либо эксклюзивные ограничения на иностранцев, живущих в новых регионах.
«Что меня действительно волнует, так это то, что в российское законодательство ввели поправки, которые позволяют лишать приобретенного гражданства РФ за статьи о дискредитации армии и так далее, — заметил собеседник ФАН. — Мне кажется, что они являются миной замедленного действия, которая в будущем приведет к тому, что в России появятся миллионы людей, имеющих статус «гражданина второго сорта». Мое мнение заключается в том, что все граждане РФ должны быть равны в своих правах».
Ранее политолог Корнилов назвал русофобию новой европейской идеологией.