Водителя блогера Блиновской доставили в Следственный комитет

SHOT опубликовал видео, из которого понятно, что водителя известной «Королевы марафонов», блогера Елены Блиновской доставили в отделение Следственного комитета.
Он приехал на автомобиле марки «Maybach» и привез с собой ее чемодан, с которым она планировала пересечь границу. Отдел, в который водитель приехал не уточняется, но по предположению очевидцев, это второе управление по расследованию особо важных дел столичного СК, где уже находится подозреваемая.
Ранее стало известно, что Елена Блиновская была задержана на границе с Белоруссией. Ей инкриминируют дело об уклонении от уплаты налогов и о незаконной легализации денег.