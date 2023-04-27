Водителя блогера Блиновской доставили в Следственный комитет

Он приехал на автомобиле марки «Maybach» и привез с собой ее чемодан, с которым она планировала пересечь границу. Отдел, в который водитель приехал не уточняется, но по предположению очевидцев, это второе управление по расследованию особо важных дел столичного СК, где уже находится подозреваемая.