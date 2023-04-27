Театр Эстрады им. А. Райкина необычным образом отметил юбилей со дня рождения писателя Островского

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина выпустил специальную марку, созданную совместно с «Почтой России», которая посвящена 200-летию со дня рождения великого русского писателя Александра Николаевича Островского.
Презентация почтовой марки состоялась 27 апреля в здании культурного учреждения. На мероприятии присутствовал художественный руководитель театра Юрий Гальцев. На памятной марке изображен портрет Островского и домик, а на полях располагаются цитаты из его произведений.
«Дело в том, что я был в этом домике в 2006 году. Меня взяли в фильм, где режиссером был И. Ф. Масленников — он меня утвердил на одну из ролей по пьесе Островского. Вышел фильм в 2006 году, где играла тогда Демидова и Гуськов. Самое интересное, что я сегодня увидел этот домик, который точь-в-точь запечатлен на конверте. Там находится могила Александра Николаевича, также он там жил», — отметил Юрий Гальцев.
Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Костромы и Переславля-Залесского.